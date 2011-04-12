Путин предложил Украине строить космодром

Премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН пригласил Украину принять участие в российском проекте по строительству космодрома «Восточный».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на встрече с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ сегодня в Киеве.

В.ПУТИН подчеркнул, что сегодня этот проект находится на начальном этапе, и Россия уделяет ему большое внимание и значительные ресурсы.

По словам российского премьера, Украина могла бы уже на первых этапах подключить к этому проекту украинских специалистов.

Также В.ПУТИН отметил, что у двух стран есть хорошие перспективы сотрудничества в космической сфере.

Он считает, что нужно больше уделять внимания не только конкретным проектам, но и кооперации двух стран в научной сфере.

Как сообщал УНИАН, Россия на Дальнем Востоке планирует построит новый космодром «Восточный».

Ожидается, что с 2018 года запуск всех российских пилотируемых космических кораблей будет полностью осуществляться оттуда. За три года до этого с космодрома начнут осуществляться запуски ракет носителей с различными грузами и спутниками.

Вокруг космодрома будет создана широкая инфраструктура и город с населением в 30-40 тыс. человек.