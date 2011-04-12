Украина демонтирует станции предупреждения о ракетном нападении

Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) предлагает демонтировать узлы системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в Севастополе и Мукачево. Такое заявление сделал глава космического ведомства Юрий Алексеев на пресс-конференции 11 апреля. "Мы провели два совещания и считаем, что станции СПРН должны быть демонтированы. В таком виде они Украине не нужны", - приводит его слова РосБизнесКонсалтинг.

По словам Ю.Алексеева, оборудование, используемое на этих объектах, изготовлено в 1965-1970 гг. На охлаждение этих ЭВМ, которые включаются два-три раза в день в дежурном режиме, ежегодно тратится 125 тыс. долл. Изменить угол обзора этих станций также экономически невыгодно. ГКАУ уверено, что за 2,5-3 года Украина может создать новую локаторную систему кругового обзора для анализа космической обстановки. В 2010 г. на подготовительную работу по этому проекту потрачено 125 тыс. долл. Общая стоимость проекта и место расположения объекта уточняется.

"У нас будет современная станция контроля космической обстановки", - сказал руководитель ГКАУ.

Ю.Алексеев пояснил, что 3-4% космических аппаратов в мире запускаются негласно. Кроме того, "космический мусор" является реальной угрозой для дорогих спутников. Поэтому есть спрос на услуги по контролю ситуации на орбитах. По словам руководителя ГКАУ, интерес к таким возможностям Украины проявляла, в частности, Германия.

Украинские радиолокационные станции в Севастополе и Мукачево, которые создавались в СССР для предупреждения о ракетном нападении, с 26 февраля 2009 г. прекратили передачу информации в Россию в связи с денонсацией соответствующего двустороннего соглашения.