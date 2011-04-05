Строить электростанцию в Киевской области будут финны?

Руководство Киевской области ведет переговоры с финскими компаниями о строительстве на территории Иванковского района электростанции, которая бы работала на пилетах из торфа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил губернатор Киевской области Анатолий ПРИСЯЖНЮК сегодня журналистам в Иванкове, где находится с рабочей поездкой.

По его словам, на прошлой неделе в Финляндию выехала группа украинских специалистов для проведения консультаций относительно привлечения инвестиций и строительства такой электростанции.

Как сказал А.ПРИСЯЖНЮК, цена проекта - около 15 млн. евро, а проектная мощность станции будет равна 10 МВт.