Строить электростанцию в Киевской области будут финны?
18:37, 05 апреля 2011Наука и IT
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Присяжнюк: цена проекта - 15 млн. евро
Руководство Киевской области ведет переговоры с финскими компаниями о строительстве на территории Иванковского района электростанции, которая бы работала на пилетах из торфа.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил губернатор Киевской области Анатолий ПРИСЯЖНЮК сегодня журналистам в Иванкове, где находится с рабочей поездкой.
По его словам, на прошлой неделе в Финляндию выехала группа украинских специалистов для проведения консультаций относительно привлечения инвестиций и строительства такой электростанции.
Как сказал А.ПРИСЯЖНЮК, цена проекта - около 15 млн. евро, а проектная мощность станции будет равна 10 МВт.
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