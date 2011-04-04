Вокруг Фукусимы-1 установят специальные «ловушки»

установить плавучие заграждения вокруг аварийной АЭС

Компания-оператор аварийной японской АЭС "Фукусима-1" TEPCO рассматривает возможность установки специальных "ловушек" для предотвращения распространения утечки воды с высоким уровнем радиационного загрязнения в акваторию.

Как передает РИА «Новости»,по словам представителя TEPCO Хидехико НИСИЯМЫ, специальные плавучие заграждения представляют собой большие полотнища, к нижней части которых прикреплены грузы-утяжелители. С помощью этих "ловушек" компания надеется остановить распространение зараженной воды в акваторию близ АЭС.

"Мы намерены установить эти заграждения как можно быстрее", - заявил Х.НИСИЯМА, подчеркнув, однако, что на завершение работ по установке потребуется несколько дней.

TEPCO планирует разместить "ловушки" перед водозабором второго реактора АЭС, расположенной недалеко от шахты силовых кабелей, а также вокруг поврежденной дамбы рядом с четвертым реактором.

После разрушительного землетрясения 11 марта и последовавшего за ним цунами на АЭС "Фукусима-1" отказала система охлаждения, на объекте был введен режим ЧС. Впоследствии на нескольких энергоблоках произошли взрывы, что привело к выбросу радиоактивных элементов в атмосферу. Власти эвакуировали людей из 20-километрой зоны вокруг АЭС. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов в воздухе, морской и питьевой воде и в продуктах питания. Накануне специалисты компании TEPCO закачали полимерную смесь в место утечки воды с высоким уровнем радиационного загрязнения из технического резервуара японской АЭС "Фукусима-1". В шахте силовых кабелей, расположенной недалеко от водозабора второго реактора АЭС, скопилось большое количество воды (от 10 до 20 сантиметров). Специалисты пока не могут точно установить, откуда вода попадает в шахту, так как всю систему водного охлаждения невозможно проверить из-за высокого уровня радиации. Сквозь трещину в стене шахты вода, по данным TEPCO, просачивается в Тихий океан. Энергетическая компания начала подачу в кабельную шахту цементно-бетонной смеси для заливки трещины в субботу в 16.30 по местному времени. Однако даже через шесть часов после начала работ поступающая в шахту вода просачивалась в океан. В тот же день был использован специальный полимер, поглощающий воду, однако это не остановило утечку. Специалисты TEPCO также рассматривают другие способы, в частности, использование древесных опилок, бумаги и цемента.