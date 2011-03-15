Депутат Госдумы РФ говорит, что к КБ «Антонова» возникли вопросы

Сотрудничество Украины и Российской Федерации в сфере авиации продолжится, хотя к КБ «Антонова» возникли вопросы после катастрофы украинско-российского самолета Ан-148.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил депутат Госдумы, председатель Подкомитета по военно-техническому сотрудничеству Михаил НЕНАШЕВ в ходе видеомоста Москва – Киев на тему: «Военное и военно-техническое сотрудничество России и Украины: результаты и перспективы».

«Не буду скрывать, что по фактам, которые были выявлены после катастрофы Ан-148, у некоторых российских экспертов есть вопросы к КБ «Антонова». Это вопросы расследования, а не вопросы, которые ведут к выводу о том, что мы тему сотрудничества в сфере авиастроения завершаем», – сказал М.НЕНАШЕВ.

Он подчеркнул, что курс один – это усиление взаимодействия в авиастроении между Украиной и РФ , и этот курс определен премьер-министрами двух стран.

По словам М.НЕНАШЕВА, если в сфере поставок продовольствия Украина и РФ конкурируют на мировых рынках, то в сфере авиации они могут и должны сотрудничать.

Он также отметил, что смена руководства ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) принципиально на это не повлияет.

«Будет развитие и по Ан-148, и по Ан-124 «Руслан», – подчеркнул М.НЕНАШЕВ.

В свою очередь, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин БАДРАК (Украина) выразил уверенность в том, что работа по Ан-148 будет продолжаться. Он напомнил, что в прошлом году премьер-министр России Владимир ПУТИН лично заявил: Ан-148 лучше подготовлен для несовершенных аэродромов, чем «Сухой Суперджет 100».

«Это действительно так, эксплуатация «Сухого Суперджета 100» очень сложна в восточных и северных регионах России», – сказал он.

Кроме этого, В.БАДРАК отметил, что украинская сторона практически согласна на поставку машинокомплектов по проекту Ан-148. «Это говорит о том, что украинские самолетостроители рассчитывают на более широкое сотрудничества в новых проектах… Ан-148 фактически уже больше российская машина, чем украинская», – считает В.БАДРАК.

Как сообщал УНИАН, 5 марта 2011 года в селе Гарбузово Алексеевского района Белгородской области РФ упал самолет Ан-148, проходивший летные испытания. В результате падения самолета погибли 6 человек – четверо россиян и два летчика из Мьянмы. При этом за штурвалом находился пилот из Мьянмы.

Официальный представитель Следственного комитета России Владимир МАРКИН заявил, что, согласно основной версии, самолет Ан-148 потерпел крушение из-за поломки оборудования, определяющего скорость движения самолета. Вместе с тем, пока не исключены версии ошибки пилота, а также использования некачественного топлива.

Ан-148 – семейство самолетов, предназначенных для пассажирских, грузопассажирских и грузовых перевозок на региональных и ближнемагистральных линиях. Разработчиком самолета является Авиационный научно-технический комплекс им. О.К. Антонова. Серийное производство модификации Ан-148-100 в России осуществляется по лицензии на ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» с 2009 года.