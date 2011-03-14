Полтавская обсерватория зафиксировала волну из Японии

Заведующий Полтавской гравиметрической обсерватории Валентин БУЛАЦЕН считает, что еще рано говорить о том, что землетрясение в Японии привело к смещению земной оси.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня заявил журналистам.

«Вы знаете, говорить о том, что земная ось сместилась на 10 или 15 сантиметров, еще рано. Сейчас это только гипотезы и чепуха. Мы сможем установить или опровергнуть их только через неделю-полторы», - сказал В.БУЛАЦЕН.

По его словам, за это время специалисты обсерватории и Института геофизики документально смогут констатировать смещение земной оси.

«Землетрясение в Японии вызвало колебание земного шара. У нас в Полтаве приборы зафиксировали наклоны земной поверхности. Волна из Японии прослеживалась и у нас», - сказал эксперт.

В.БУЛАЦЕН также отметил, что если бы в Украине произошло землетрясение, аналогичное тому, что было в Японии 11 марта 2011 года, то у нас от городов остались бы одни руины.

«Такое землетрясение, как было в Японии, оставило б от Украины одни руины. Города б просто превратились в руины. Это была бы катастрофа», - сказал эксперт.

По его словам, в Украине практически не строятся антисейсмические здания. Он считает, что властям следует уделить этому вопросу больше внимания.

Справка УНИАН. Полтавская гравиметрическая обсерватория располагает фундаментальным гравиметрическим пунктом, связанным с Европейской гравиметрической сетью и опорными гравиметрическими пунктами бывшего СССР.

Обсерватория ведет астрономические наблюдения за изменениями широты Полтавы, на основе которых получены данные для определения перемещения полюсов Земли и для изучения нутации земной оси. Полтавский ряд наблюдений ярких звезд не имеет аналогов в мировой практике широтных наблюдений.

С 1980 г. ведутся работы по прогнозу землетрясений с использованием сейсмонаклономеров чрезвычайно высокой чувствительности и с широким динамическим диапазоном. Установлено появление флуктуаций наклонов земной коры перед сильными землетрясениями зоны Вранча.

На основе многолетних геодезических, наклонометрических и деформографических наблюдений установлено: основной причиной сезонных вертикальных движений и наклонов земной поверхности являются периодические вариации ее влажности, а не температуры, как считалось ранее.

В 1992 г. введена в действие первая очередь радиотелескопа "Уран-2" вблизи Полтавы, который является составной частью системы радиоинтерферометров "Уран", отнесенной к национальному достоянию Украины. За эти работы сотрудники обсерватории В.БУЛАЦЕН и А.БРАЖЕНКО удостоены Государственной премии Украины 1997 г. в области науки и техники.