По числу статей украинская Википедия обогнала финскую
00:47, 03 марта 2011Наука и IT
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Фонд Викимедиа представляет статистику
По данным статистического сервера Фонда Викимедиа, в феврале 2011 среднесуточное посещение украинской Википедии впервые превысило миллион просмотренных страниц (33 млн. просмотренных страниц за месяц, или 23-е место в мире).
Об этом УНИАН сообщили в Википедии.
По скорости роста популярности Википедия на украинском языке - на третьем месте в мире (+46% к февралю 2010) после корейской (+56%) и российской (+54%) Википедий.
В феврале произошло еще одно важное событие - по числу статей украинская Википедия обогнала финскую и вышла на 15-е место в мире.
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