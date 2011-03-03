По данным статистического сервера Фонда Викимедиа, в феврале 2011 среднесуточное посещение украинской Википедии впервые превысило миллион просмотренных страниц (33 млн. просмотренных страниц за месяц, или 23-е место в мире).

Об этом УНИАН сообщили в Википедии.

По скорости роста популярности Википедия на украинском языке - на третьем месте в мире (+46% к февралю 2010) после корейской (+56%) и российской (+54%) Википедий.

В феврале произошло еще одно важное событие - по числу статей украинская Википедия обогнала финскую и вышла на 15-е место в мире.