Правительство предлагает льготы IT-компаниям

Правительство считает целесообразным предоставить компаниям, работающим в сфере высоких технологий, льготы по уплате налога на прибыль, налога на доходы физических лиц и единого социального взноса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Украины – министра социальной политики Сергея ТИГИПКО, об этом он заявил на заседании рабочей группы по подготовке законопроекта о создании благоприятных условий для развития высоких технологий при участии заинтересованных компаний и ведомств.

По словам участников рынка, в себестоимости IT-услуг 80% составляют расходы на оплату труда, и при сегодняшнем уровне налоговой нагрузки отрасль попросту не может развиваться. Компании, которые не имеют возможности нести такую налоговую нагрузку, или закрывают свой бизнес в Украине, или уклоняются от уплаты налогов, в результате чего бюджет страны недополучает доходы.

«Для того чтобы этого не допустить и сохранить интеллект в стране, необходимо стимулировать развитие ІТ-технологий, как это делается во всем мире», – отметил С.ТИГИПКО.

Кроме налоговых льгот, законопроектом также предлагается создание системы поддержки профильного образования.

Как сообщал УНИАН, в середине февраля этого года премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Государственному агентству по вопросам науки, инноваций и информатизации во главе с Владимиром СЕМИНОЖЕНКО подготовить законопроект о рынке ІТ-технологий. Премьер отметил, что считает целесообразным снизить ставки отчислений в социальные фонды для предприятий, которые работают в IT-индустрии.