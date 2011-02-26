Немецкий министр: интернет необходим как электричество и водоснабжение

Власти Германии создают центр по предотвращению кибератак, главной задачей которого будет обеспечение безопасности немецких серверов. Кроме того, в центре будут работать эксперты в области информационной безопасности, которые в случае атаки смогут проанализировать ситуацию и вовремя проинформировать уполномоченных лиц в правительстве страны. Ожидается, что центр начнет работу уже в апреле 2011 г. Руководить им будет представитель правительства ФРГ, уполномоченная по вопросам информационных технологий Корнелия Рогалл-Гроте, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на немецкий телеканал N24.

"Интернет в последнее время превратился в один из важнейших объектов инфраструктуры", - прокомментировал ситуацию министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер. "В случае внештатной ситуации безопасность страны может оказаться под угрозой. Интернет необходим как электричество и водоснабжение, от которых мы полностью зависим", - добавил немецкий политик.

По его словам, концепция нового центра безопасности предусматривает открытую и секретную части. При этом Т.де Мезьер отметил, что в вопросе обеспечения безопасности серверов необходима слаженная работа всего Евросоюза. Соответствующий вопрос будет обсуждаться с представителями ЕС на саммите "большой семерки", который пройдет 26-27 мая 2011 г. во Франции.