Историю игровой индустрии изменят в Одессе

В субботу, 26 февраля компания «Медиа-Ключ 2.0» огласит результаты конкурса изобретателей игр. Главным призом для лучшего «игродела» станет возможность воплотить собственный проект в жизнь.

Данный конкурс является одним из самых необычных, так как посвящен созданию игр, которых ранее не существовало. Всего в конкурсе приняло участие более сотни проектов из Украины и России.

Напоминаем, Компания «Медиа-Ключ 2.0» работает в направлениях: создания инновационных продуктов и инновационных игр, разработки собственных технологий управляемого творчества и развития творческих личностей. Конкурс - логическое продолжение созданного недавно специального подразделения «Особое Конструкторское Бюро Игр». Перед новым подразделением поставлена цель – создать игру, которая начнет новую эпоху в истории игр и захватит сердца миллионов.

Церемония награждения победителей конкурса изобретателей игр состоится в субботу, 26 февраля в 14:00 в офисе компании «Медиа-Ключ 2.0» в Одессе на ул.Маразлиевская, 4.

Контакты: пресс-секретарь компании "Медиа-Ключ" Наталья Арутина

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