Google предложила хакерам взломать Chrome

Компания Google предложила участникам соревнования хакеров Pwn2Own, которое состоится в Ванкувере 9 марта, 20 тысяч долларов за взлом браузера Chrome.

В рамках конкурса будет организовано соревнование по взлому IE, Firefox и Safari. В случае успеха организаторы мероприятия пообещали выплатить хакерам по 15 тысяч долларов за каждый веб-обозреватель.

Сначала Google Chrome не хотели допускать к конкурсу, потому что он базируется на том же движке, что и Safari. Интернет-корпорация уговорила организаторов Pwn2Own после того, как учредила собственный приз в размере 20 тысяч долларов.

На двух последних Pwn2Own, состоявшихся в 2009 и 2010 годах, участники соревнований не смогли взломать Google Chrome с целью удаленного выполнения кода, в то время как Internet Explorer, Firefox и Safari не устояли перед хакерами Pwn2Own.

Зеркало недели