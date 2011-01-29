Украинец запатентовал оригинальную технологию производства дизтоплива

В Городке Хмельницкой области местный житель Константин МАЛЕЦКИЙ запатентовал оригинальную технологию производства дизельного топлива.

Как передает корреспондент УНИАН, К.МАЛЕЦКИЙ открыл специальный мини-цех по переработке пластиковых бутылок на дизтопливо для тракторов и автомобилей.

Для сбора сырья изобретатель разработал программы “Зеленый город” для Городка, Чемеровец, а также санатория “Товтры” в Сатанове.

Сейчас он готовит программы и для других городов области, в частности, и Хмельницкого.

“Если удастся обеспечить бесперебойное снабжение необходимым количеством пет-бутылок, мы очистим окружающую среду от этих вредных остатков и будем продавать потребителям региона относительно недорогое дизтопливо”, - сказал К.МАЛЕЦКИЙ.

Справка УНИАН. При переработке одной тонны отходов полимеров получается 60% дизтоплива и 10% бензина. Для получения такого количества дизельного топлива в процентном соотношении нужно переработать около трех тонн нефти.