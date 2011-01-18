В Севастополе утвердили программу информатизации

Севастопольский городской совет утвердил разработанную городской государственной администрацией Программу информатизации города на период до 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, программу депутаты горсовета утвердили на сессии.

Представлявший документ начальник управления инвестиций и внешнеэкономической деятельности ГГА Алексей КОРЧМИТ заявил, что «программа позволит реализовать приоритетные инвестиционные проекты в реальном секторе экономики и в отраслях, относящихся к инфраструктуре жизнедеятельности».

Главной целью Программы информатизации Севастополя на период до 2012 года является усовершенствование системы управления устойчивым развитием города и качеством жизни населения.

По словам А.КОРЧМИТА, достичь главной цели программы можно путем разработки, внедрения и эксплуатации системы «АРМ-Севастополь (О)», которая позволит принимать оптимальные управленческие решения через моделирование ситуаций развития города, обоснованных на необходимом и достаточном количестве оперативных данных (АРМ - автоматизированное рабочее место).

«Пилотным» этапом информатизации инфраструктуры жизнедеятельности планируется внедрение в 2011 году трех АРМ: создание «Электронной приемной» местных органов власти на базе информационно-аналитического центра развития (ИАЦР), автоматизация процесса поддержки начисления субсидий по жилищно-коммунальным услугам с применением информационных технологий и автоматизация контроля качества оказания и оплаты жилищно-коммунальных услуг с применением информационных технологий.

Программа будет финансироваться из городского бюджета. Объем финансирования мероприятий программы планируется на уровне 2477,5 тыс. грн.; из них бюджетное финансирование - в объеме 1537,5 тыс. грн, внебюджетное - 940,0 тыс. грн.