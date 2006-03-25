ГПУ расследует тайны ”25-го кадра”

Центральная избирательная комиссия направила в Генеральную прокуратуру Украины материалы жалобы Партии регионов об использовании оппонентами электронных технологий (так называемый «25 кадр»).

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня в ходе заседания ЦИК.

Как сообщал УНИАН, 10 марта в 19.00 на УТ-1 в рамках агитационной кампании демонстрировался фильм блока «Наша Украина» под названием «Угроза. Страшная правда», в котором речь идет о ходе избирательной кампании в Донецкой области, списке Партии регионов и угрозе реванша.

Партия регионов обратилась к Генеральной прокуратуре, Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания, ПАСЕ, ОБСЕ и Центральной избирательной комиссии с просьбой дать оценку фильму.