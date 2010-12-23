Skype работает с перебоями

Самый популярный в мире сервис интернет – телефонии Skype до сих пор работает с перебоями

Накануне едва ли не половина его пользователей во всём мире лишилась связи. В компании заявляют о неких технических проблемах. К утру Skype начал "отвисать", но для полного восстановления ещё потребуется несколько часов.

Общее число пользователей Skype в мире оценивается в 25 миллионов человек. Ключевыми достоинствами сервиса считаются низкая стоимость разговоров и почти 100-процентная защита от прослушивания.

Эхо Москвы