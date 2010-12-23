Skype работает с перебоями
08:40, 23 декабря 2010Наука и IT
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Накануне половина пользователей лишилась связи
Самый популярный в мире сервис интернет – телефонии Skype до сих пор работает с перебоями
Накануне едва ли не половина его пользователей во всём мире лишилась связи. В компании заявляют о неких технических проблемах. К утру Skype начал "отвисать", но для полного восстановления ещё потребуется несколько часов.
Общее число пользователей Skype в мире оценивается в 25 миллионов человек. Ключевыми достоинствами сервиса считаются низкая стоимость разговоров и почти 100-процентная защита от прослушивания.
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