Тигипко: в ближайшие 3-5 лет будет дефицит программистов

Вице-премьер министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО подчеркивает необходимость развивать в Украине сектор программирования.

Как передает корреспондент УНИАН, во время своего выступления в Тернополе при представлении нового председателя облгосадминистрации он заметил, что поступления от экспорта металлургии составляют 2,8 млрд. дол., экспорта продукции сельского хозяйства – 9,5 млрд., химии – 3,5 млрд. «А экспорт программного продукта составляет 1 млрд. дол. И в последние годы эти поступления удваиваются за каждый год», - сказал С.ТИГИПКО.

По его данным, в сфере программирования в Украине работают 200 тыс. программистов, из них 50 тыс. – официально. «У них средняя зарплата 1,3 тыс. долларов. Можно представить, какие здесь резервы для страны, какие это рабочие места, только дайте им возможность работать официально», – отметил С.ТИГИПКО.

По его подсчетам, на ближайшие 3-5 лет дефицит программистов будет составлять ориентировочно 50 тыс.

«Если разумно поможем здесь, а здесь есть чем заниматься, можно получить достаточно быстро хорошие результаты», – убежден С.ТИГИПКО.

При этом он отметил, что для получения результатов необходимо провести секторную реформу.