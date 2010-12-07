Visa приостановила платежи для Wikileaks

22:30, 07 декабря 2010
Наука и IT
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Это серьезный удар

Платежная система Visa приостановила осуществление всех платежей для сайта Wikileaks, сообщает Би-би-си.

По словам представителей компании, в настоящее время идет разбирательство по поводу того, как функционирует Wikileaks.

По мнению наблюдателей, это может серьезно усложнить деятельность сайта, так как Wikileaks зависит от пожертвований, получаемых через интернет.

 

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