Visa приостановила платежи для Wikileaks

Платежная система Visa приостановила осуществление всех платежей для сайта Wikileaks, сообщает Би-би-си.

По словам представителей компании, в настоящее время идет разбирательство по поводу того, как функционирует Wikileaks.

По мнению наблюдателей, это может серьезно усложнить деятельность сайта, так как Wikileaks зависит от пожертвований, получаемых через интернет.