У Ассанжа есть "термоядерные" материалы на случай преследований

Британский адвокат основателя вебсайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа заявил Би-би-си, что у его клиента есть материалы, которые могут быть обнародованы в случае, если что-то случится с ним или его сайтом.

Адвокат Марк Стивенс назвал это "термоядерным устройством" эры интернета.

Он также заявил, что дело об изнасиловании, инкриминируемом Ассанжу в Швеции, - политически мотивировано, и опасается, что, если Ассанжа депортируют в Швецию, его в конечном итоге отправят в США.

Тем временем почта Швейцарии объявила, что проводит проверку счета Ассанжа, который тот открыл в ее банковском подразделении. Как передает Лента.ру со ссылкой на AFP, банковские служащие усомнились в том, что основатель WikiLeaks указал правильный адрес. Речь идет о счете в PostFinance, на который все желающие могут внести пожертвования для финансирования деятельности WikiLeaks.

Счет открыт на имя "Ассанж, Джулиан Пол, Женева". Теперь банковские служащие намерены выяснить, действительно ли Ассанж, уроженец Австралии, живет в Женеве.

Ранее платежная система PayPal уже заблокировала учетную запись WikiLeaks, на которую поступали пожертвования. Это объяснили правилами PayPal, по которым систему нельзя использовать для чего-либо незаконного.