Основатель WikiLeaks рассказал, где прячет компромат

Архив документов американских дипломатических миссий, опубликованных и подготовленных к публикации на сайте WikiLeaks, хранится у ста тысяч человек в разных странах в зашифрованном виде. Об этом основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж рассказал, общаясь в режиме он-лайн с читателями интернет-версии газеты The Guardian.

По словам австралийского программиста, если с людьми, поддерживающими сайт, что-то произойдет, ключевые материалы будут опубликованы автоматически. Кроме того, весь архив уже передан множеству новостных изданий.

Джулиан Ассанж также рассказал, что внимание, которое привлек проект WikiLeaks, не стало для него неожиданностью. Создатель сайта рассчитывал, что утечки информации окажутся в центре внимания через два года после запуска сайта, а не через четыре, как это оказалось на деле.

Помимо этого, Ассанж признался, что скучает по Австралии, но его возвращение туда стало невозможным. По словам программиста, правительство Австралии помогает американским властям в преследованиях создателей сайта.

В Швеции Джулиану Ассанжу предъявлены обвинения в изнасилованиях и домогательствах, напоминает Лента.ру.