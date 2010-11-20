Япония разработает дешевый спутник

Япония разработает дешевый искусственный спутник для поставки в развивающиеся страны, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP. Ожидается, что в аппарате будут заинтересованы Египет, Бразилия, Индонезия и Таиланд.

При помощи спутника можно будет наблюдать за наводнениями, решать задачи сохранения лесов, а также создавать карты. При этом его стоимость будет в пять раз ниже аналогов, которые производят в Европе и США. По словам представителя министерства торговли Японии, аппарат будет стоить около 120 миллионов долларов.

В разработке спутника будет принимать участие компания NEC. Она позволит использовать свои технологии, которые применялись для зонда "Хаябуса" - первого космического аппарата, который принес на Землю частицы астероида.

В разработке спутников сейчас лидируют США. Тем не менее основным соперником японцев на рынке развивающихся стран является европейский консорциум EADS Astrium, в который входят правительства Японии и Испании, а также немецкий концерн Daimler AG.