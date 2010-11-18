Физикам удалось создать и удержать антиматерию

Физикам Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) удалось создать и удержать в течение продолжительного времени антиматерию, что может помочь им разгадать одну из самых больших тайн в науке.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, в статье в британском журнале Nature ученые ЦЕРН пишут о том, что им удалось воспроизвести в вакууме 38 атомов антиводорода, некоторые из которых просуществовали одну десятую долю секунды, что дало ученым достаточную почву для их изучения.

Антиводород получали и раньше (впервые это удалось двум группам ученых в 2002 году), однако такие атомы мгновенно вступали с атомами обычного вещества в реакцию аннигиляции, которая приводит к полному переходу массы в энергию, поясняет Би-Би-Си.

"Мы в восторге. Это пять лет тяжелой работы", - признал руководитель эксперимента "Альфа" Джеффри ХАНГСТ. Теперь физики намерены получить больше атомов антивещества и удержать их в устойчивом состоянии еще дальше, отмечает NEWSru.

"Мы хотели бы понять, есть ли какое-либо различие, которое нам пока неизвестно, между веществом и антивеществом, - сказал Дж.ХАНГСТ. - Это различие может быть более фундаментальным, чем принято считать сейчас и связанным с тем, что происходило в первые микросекунды после Большого взрыва".