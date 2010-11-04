ЕС предлагает хранить ядерные отходы вечно, глубоко под землей

До 2015 года Германии и другим странам Евросоюза следует подготовить план долгосрочного хранения радиоактивных отходов. Это предусматривает проект директивы Евросоюза, который 3 ноября был представлен комиссаром ЕС по вопросам энергетики Гюнтером Эттингером, сообщает Deutsche Welle.

Еврокомиссар уверен, что государства ЕС следует обязать построить подземные объекты для вечного хранения радиоактивных отходов: в гранитных или глинистых породах на глубине не менее 300 метров. Пока подобных могильников нет ни в одной стране мира. В Евросоюзе первое такое хранилище должно появиться в Финляндии, но произойдет это не ранее 2020 года.

На сегодняшний день ядерные реакторы имеют 14 из 27 государств ЕС, кроме того, идею строительства АЭС всерьез рассматривают Польша и Италия.

К тому же источниками радиоактивных отходов являются не только атомные электростанции. Они поступают также из медицинских и научно-исследовательских учреждений, а также с промышленных предприятий. По сведениям немецкой газеты Die Welt, в период с 2004-го по 2020 год ЕС "накопит" до 1,8 млрд кубометров радиоактивных отходов.

Новые могильники должны соответствовать самым высоким стандартам безопасности, говорится в проекте документа, подготовленного еврокомиссаром Эттингером. Впрочем, иметь собственные хранилища все же не обязательно. Странам, с технической или экономической точки зрения не имеющим возможности строить могильники, будет разрешено складировать отходы в хранилищах других государств ЕС.

Эттингер признал, что дешевле было бы экспортировать радиоактивный мусор в страны, не являющиеся членами ЕС, скажем, в Россию. Однако на подобный экспорт авторы документа предлагают наложить запрет, поскольку нет уверенности, насколько безопасным будет такое хранение. Пока ЕС не запрещает экспортировать радиоактивные отходы за рубеж.

Представители "зеленых" в Европарламенте подвергли критике проект резолюции, предложенной Гюнтером Эттингером. Они считают, что строительство новых современных могильников - это поддержка энергоконцернов, сделавших ставку на использование АЭС. Ведь в таком случае ничто не помешает промышленности развивать ядерную энергетику, говорят "зеленые".