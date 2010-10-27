Иванов: Украина может получить от России высокоточный сигнал

Россия готова рассмотреть возможность предоставления Украине высокоточного сигнала навигационной системы ГЛОНАСС, позволяющего применять высокоточное оружие.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал вице-премьер-министр России Сергей ИВАНОВ, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в России.

«Если правительство Украины выскажет свою заинтересованность в получении доступа к высокоточному сигналу ГЛОНАСС - мы готовы этот вопрос рассмотреть. Никаких проблем», - сказал С.ИВАНОВ.

Он отметил, что многие страны заключили соглашение с Россией об использовании ГЛОНАСС для того, чтобы иметь возможность пользоваться двумя глобальными навигационными системами ГЛОНАСC и GPS.

«Две системы лучше, чем одна, говоря образно, не надо класть все яйца в одну корзину», - сказал С.ИВАНОВ.

Он отметил, что Индия изъявила желание сотрудничать по ГЛОНАСС, включая так называемый высокоточный сигнал, который обеспечивает применение высокоточного оружия.

С.ИВАНОВ отметил, что в ходе военных действий в Ираке стало понятно, что страна - обладатель высокоточного сигнала может им манипулировать.

С.ИВАНОВ сообщил, что до конца 2010 года группировка спутников ГЛОНАСС будет составлять 24 единицы, что позволит системе стать действительно глобальной.

По его словам, в 2011 году будут запущены новые спутники ГЛОНАСС-К сроком эксплуатации 10 лет, а не 7 лет, как было ранее. Кроме этого, в период 2011-2012 года группировка ГЛОНАСС будет составлять порядка 30 спутников, часть из которых будет в резерве.