Немецкие компании закрывают доступ к Facebook, Twitter и Youtube

Несколько немецких компаний приняли решение заблокировать на компьютерах своих сотрудников доступ к сайту социальной сети Facebook, а также сайт микроблогов Twitter и сервис Youtube, сообщает Би-би-си со ссылкой на журнал Wirtschaftswoche.

Среди компаний, прибегнувших к этой мере, - автоконцерны Volkswagen, Porsche и Daimler, банк Commerzbank, крупнейший немецкий производителе цемента Heidelbergcement.

В качестве причины запрета, компании называют необходимость обезопасить себя от хакерских атак и закрыть возможные лазейки для вирусов, опасения по поводу возможной утечки информации.

Концерн Daimler заявил, что руководство компании опасается, что вместо того, чтобы работать, сотрудники будут проводить слишком много времени в социальных сетях, и это приведет к снижению продуктивности.