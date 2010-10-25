Google заретуширует дома сотен тысяч немцев
02:15, 25 октября 2010Наука и IT
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Если хоть одна семья пожалуется
В Германии 244 237 семей потребовали заретушировать изображения домов, в которых они проживают, в новом интернет-атласе Street View концерна Google.
Как сообщает Би-би-си, представитель концерна заявил, что все требования будут учтены, на панорамных изображениях улиц соответствующие дома будут заретушированы.
Если с такой просьбой обратилась хотя бы одна семья, проживающая в многоквартирном доме, ретушированию подлежит все здание, пояснил представитель Google.
Программа Street View позволяет увидеть панорамное изображение улиц и отдельных домов, фотоснимки которых можно увеличить.
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