Google заретуширует дома сотен тысяч немцев

В Германии 244 237 семей потребовали заретушировать изображения домов, в которых они проживают, в новом интернет-атласе Street View концерна Google.

Как сообщает Би-би-си, представитель концерна заявил, что все требования будут учтены, на панорамных изображениях улиц соответствующие дома будут заретушированы.

Если с такой просьбой обратилась хотя бы одна семья, проживающая в многоквартирном доме, ретушированию подлежит все здание, пояснил представитель Google.

Программа Street View позволяет увидеть панорамное изображение улиц и отдельных домов, фотоснимки которых можно увеличить.