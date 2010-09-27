Иран утверждает, что против него развязана "электронная война"

Компьютерный вирус Stuxnet поразил ряд компьютеров сотрудников первой иранской атомной электростанции в Бушере. Однако, как передает Радио "Свобода" со ссылкой на руководство АЭС, компьютерные системы, непосредственно регулирующие работу станции, остались не затронуты вирусом.

Эксперты Ирана в области компьютерной безопасности встретились на этой неделе и обсудили способы удаления из системы попавшего в нее вредоносного компьютерного кода, получившего название Stuxnet, способного взять под контроль работу ряда предприятий.

Власти Ирана заявляют, что против страны развязана "электронная война". Ранее некоторые западные эксперты отмечали, что вирус Stuxnet настолько сложен, что его разработка может быть плодом целенаправленных усилий того или иного государства.

Как говорится в сообщении Associated Press, данная разновидность компьютерного червя появилась в июле 2010 года и с тех пор неоднократно использовалась в хакерских атаках в Иране, Индонезии, Индии и США.