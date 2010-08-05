ПриватБанк ищет мошенников через сети facebook и ВКонтакте

ПриватБанк планирует привлечь инициативных граждан к поиску мошенников с помощью глобальной сети.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПриватБанка, помочь в поиске мошенников сможет любой желающий. Для этого - также в качестве эксперимента - банк уже разместил информацию о лицах, подозреваемых в получении мошеннических кредитов, на страницах ПРИВАТБАНК ПРОТИВ МОШЕННИКОВ в сетях facebook и ВКонтакте. Кроме того, постоянно действующая "галерея" мошенников как из числа клиентов, так и сотрудников банка, размещена на официальном веб-сайте банка www.privatbank.ua.

«Сегодня гораздо проще найти человека в Интернете, в социальной сети или чате, чем столкнуться с ним на улице, - говорит председатель Правления ПриватБанка Александр ДУБИЛЕТ. - Если общение в блогах и социальных сетях стало неотъемлемой частью нашей жизни, почему бы не использовать этот процесс с выгодой для себя и пользой для общества?».

За каждого идентифицированного мошенника банк обещает выплатить премию в размере до 5 тыс. гривень, если информация будет достоверной и подтвердится в ходе дальнейшего расследования.