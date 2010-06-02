Еврокомиссия штрафует производителей карт памяти за ценовой сговор

Европейская комиссия оштрафовала производителей карт памяти (DRAM) для компьютеров и серверов на общую сумму 331,3 млн. евро за участие в ценовом сговоре.

Об этом сказано в сообщении, размещенном на официальном сайте Антимонопольного комитета Украины.

Согласно сообщению, это стало первым решением по данному делу.

По итогам расследования, в сговоре приняли участие компании Micron, Samsung, Hynix, Infineon, NEC, Hitachi, Mitsubishi, Toshiba, Elpida и Nanya.

В ходе определения размера штрафа были учтены имеющиеся у компаний объемы продаж на территории Европейского Союза, причиненный другим участникам рынка ущерб и территория, охваченная правонарушением. Для компаний, признавших правонарушение, штраф уменьшен на 10%.

Компания Micron избежала штрафа благодаря тому, что в 2002 году проинформировала Еврокомиссию и помогла разоблачить сговор.