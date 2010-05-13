Украина будет использовать российскую спутниковую навигацию

Украинское правительство одобрило проект соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области использования и развития российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, соответствующее решение принято на заседании правительства 12 мая.

Соглашение определяет сферы и форму сотрудничества относительно использования российской системы ГЛОНАСС и создание украинского наземного функционального дополнения этой системы.

Заключение соглашения, отмечено в сообщении, создаст надлежащую организационную и правовую основу для взаимовыгодного сотрудничества, связанного с использованием и развитием системы ГЛОНАСС и соответствующих спутниковых навигационных технологий.

Соглашением предусмотрено сотрудничество относительно формирования украинской наземной инфраструктуры, функциональных дополнений системы ГЛОНАСС и навигационной аппаратуры потребителей.

Кроме того, планируется создать условия для сотрудничества во время проведения научных исследований и взаимно способствовать обмену материалами, оборудованием и соответствующими технологиями в области использования спутниковой навигации.

Реализация соглашения предоставит возможность украинским и российским предприятиям заключать внешнеэкономические договоры относительно осуществления работ в космической сфере и обеспечит создание на украинских предприятиях дополнительных рабочих мест, а также будет способствовать продвижению отечественных предприятий на мировой рынок спутниковых навигационных услуг и технологий.

Подписать указанное соглашение правительство уполномочило генерального директора Национального космического агентства Украины Юрия АЛЕКСЕЕВА.

Как сообщал УНИАН, соглашение между Украиной и Россией о сотрудничестве в области использования и развития российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС планируется подписать 17 мая во время визита Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Киев.

5 марта в Москве Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ предложил Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ подумать об использовании единого навигационно-временного пространства на базе ГЛОНАСС.

Вопрос об участии Украины в глобальной навигационной спутниковой системе ГЛОНАСС обсуждался еще во время заседания украинско-российского Межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству в Ялте 19 ноября 2009 года.