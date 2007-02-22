США испытали ракету на советском танке

Корпорация Lockheed Martin провела испытания противотанковой ракеты Compact Kinetic Energy Missile (CKEM), сообщает Spacewar.

В ходе испытаний ракета успешно поразила танк Т-72, защищенный динамической броней усовершенствованного типа. Дистанция до цели составляла 3400 метров. В сообщении не приводится данных о том, был танк поражен в лобовую проекцию, защищенную многослойной броней большой толщины, или в борт, защищенный значительно слабее.

Ракета CKEM представляет собой противотанковое оружие нового поколения, поражающее цель за счет ударного воздействия. Она может использоваться для борьбы с бронетехникой, полевыми укреплениями и другими целями. От традиционных противотанковых ракет CKEM отличается значительно упрощенным режимом хранения и транспортировки за счет отсутствия боевого заряда.

Длина ракеты CKEM составляет 1,5 метра, вес - около 40 килограммов. Она предназначена для оснащения боевых бронированных машин "Страйкер" и других перспективных образцов бронетехники.

Лента.ру