Пентагон: Иран не имеет ядерного оружия и не сможет его создать

Иран не имеет ядерного оружия и не сможет его создать, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление главы Пентагона Роберта ГЕЙТСА.

«По нашим оценкам они (иранцы) пока еще не имеют возможности создать ядерное оружие»,- сказал Р.ГЕЙТС в эфире программы на телеканале NBC.

Как передает РИА Новости, вместе с тем госсекретарь США Хиллари КЛИНТОН подтвердила, что одна из целей США - не дать Ирану стать обладателем ядерного оружия.

Глава Пентагона и госсекретарь США были приглашены на воскресные новостные программы американских телеканалов CBS, NBC и ABC. Политики обсуждали различные аспекты мировой политики, включая вопросы ядерной безопасности и войны в Афганистане.

«"Угроза ядерной войны, о которой мы привыкли думать во времена «холодной войны», уменьшилась. Но возросла угроза ядерного терроризма», - сказала Х.КЛИНТОН.

США и ряд других стран Запада подозревают Иран в разработке ядерного оружия под прикрытием программы мирного атома и настаивают на введении новых санкций против Тегерана. Совет Безопасности ООН в предыдущие годы уже принял несколько резолюций и наложил на Иран санкции, требуя приостановить обогащение урана. Тегеран все обвинения отвергает, заявляя, что его ядерная программа носит мирный характер.