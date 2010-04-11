В Москве презентован портал для украинской молодежи в России

Вчера вечером в Москве состоялась презентация украинско-российского информационно-развлекательного портала «VECHEERka.ru» для украинской молодежи в России.

Как сообщили организаторы, «VECHEERka.ru» с 2007 года занималась исключительно организацией в Москве вечеринок для молодежи из Украины и всех тех, кому интересна современная музыкальная украинская культура. Но так как успех невозможен без развития, поэтому было принято решение о расширении сферы интересов и создания на базе сайта www.vecheerka.ru абсолютно нового портала, который бы отражал распространенные интересы молодежи и воплощал в себе последние интернет-достижения.

Приоритетами нового интернет-портала стали не только музыка, но и кино, образование, спорт, туризм, телевидение, интернет, театр, искусство и другие положительные человеческие увлечения.

«Новый сайт – это фабрика мнений и информационная площадка, в первую очередь, для украинской молодежи в России, а также - российской молодежи в Украине», - сказал лидер проекта «VECHEERka.ru» Дмитрий СУЧАЙ.

По его словам, на сайте будут анонсироваться и освещаться молодежные культурные мероприятия (концерты, выставки, гастроли и т.п.), которые проводятся украинскими участниками в России, а также российскими участниками в Украине.

Кроме того, здесь будет вестись дискуссии на актуальные темы молодежной жизни, предоставляться и популяризироваться результаты работы талантливой молодежи, а также публиковаться и обсуждаться новости кино, музыки, театра, спорта, образования и т.п., связанные с Украиной и Россией.

Главной особенностью портала, по словам Д.СУЧАЙ, является отсутствие полноценной редакции и штатных корреспондентов. По его словам, авторами материалов может стать любой «интересный, всесторонне развитый и образованный молодой человек из разных регионов Украины и России, у которого есть чем поделится с окружающими: своими новостями, достижениями, знаниями и даже опытом». Для воплощения этой задачи на сайте введена рубрика «VECHEERka Report», добавил он.

«Зарегистрировавшись на сайте, каждый желающий сможет стать корреспондентом портала и писать о своих интересах, своей жизни, а также отношении к различным аспектам текущей жизни. В целом - обо всем том, что не всегда подходит по формату «серьезным изданиям»», - отметил он.

Д.СУЧАЙ сообщил, что таким образом, на сайте реализуется принцип свободного словоизъявления и поэтому в названии портала появилось название - ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАЙДАН. «Ведь издавна майдан («площадь») был местом, где люди встречались, обмениваясь информацией, узнавая последние события, высказывая свое мнение о них, а также договаривались о сотрудничестве», отметил лидер «VECHEERka.ru».

Поддержку проекту «VECHEERka.ru» оказало Посольство Украины в Российской Федерации.