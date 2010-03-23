Как Украина борется с киберпреступностью

Украина получила официальное приглашение Директората по правам человека и правовым вопросам Генерального секретариата Совета Европы принять участие в Конференции СЕ по вопросам сотрудничества в борьбе с киберпреступностью.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции, отметив, что 23-25 марта правительственная делегация Украины во главе с представителями Минюста отправится в Страсбург для участия в мероприятии.

Как сообщил министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, в ходе конференции предусматривается обсуждение состояния имплементации государствами положений Конвенции о киберпреступности и эффективности национального законодательства относительно борьбы из киберпреступлениями.

В этом контексте украинская сторона планирует проинформировать участников Конференции о состоянии законодательства Украины относительно криминализации деяний, связанных с незаконным использованием электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей, а также о результатах законопроектных инициатив, в части усовершенствования законодательства об уголовной ответственности в данной сфере.

В первую очередь, это касается принятого 20 января 2010 года Верховной Радой Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о противодействии распространению детской порнографии», которым усилена уголовная ответственность за распространение, изготовление произведений, изображений или других предметов порнографического характера, содержащих детскую порнографию, и установлен дополнительный контроль за деятельностью операторов телекоммуникаций.

Кроме того, в ходе конференции планируется обсуждение вопросов эффективности выполнения государствами положений Конвенции о киберпреступности, которые касаются международного сотрудничества, и Дополнительного протокола к ней. Предусматривается обсуждение состояния имплементации положений статьи 9 Конвенции «Правонарушения, связанные с детской порнографией» и пути применения инструментария Конвенции в борьбе с сексуальной эксплуатацией.

По итогам конференции Украина планирует принять участие в выработке путей улучшения международного сотрудничества и усиления возможностей компетентных органов в предупреждении, выявлении и расследовании киберпреступлений.

По словам министра юстиции, участие Украины в конференции позволит ознакомиться с практическим опытом стран ЕС в части имплементации и применения положений Конвенции о киберпреступности, а также ознакомиться с лучшими методами международного сотрудничества и взаимной правовой помощи по уголовным делам, связанным с компьютерными преступлениями.

Это, отметил А.ЛАВРИНОВИЧ, отвечает стремлениям Украины к развитию и укреплению многосторонних правовых отношений в сфере уголовного права, и связано с актуальностью для Украины решения вопросов, которые выносятся на рассмотрение во время заседания Комитета.

Министр юстиции напомнил, что международное сотрудничество во время расследования и судебного разбирательства уголовных дел о киберпреступлениях осуществляются Украиной на основании действующих дво- или многосторонних международных договоров в сфере правового сотрудничества по вопросам уголовного судопроизводства. Центральным органом в Украине, обеспечивающим выполнение настоящих международных договоров на стадии судебного разбирательства уголовных дел, является Министерство юстиции Украины.