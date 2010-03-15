Президент Венесуэлы Уго Чавес потребовал ужесточить контроль над интернетом в стране. "Глобальная сеть не должна быть неконтролируемой средой, где любой может сказать или сделать что угодно. Каждая страна вынуждена вводить регулирующие правила использования интернета", - заявил венесуэльский лидер, передает Associated Press.

В частности, У.Чавес раскритиковал один из венесуэльских новостных сайтов, заявив о том, что на этом ресурсе размещена ложная информация об убийствах сторонников и друзей венесуэльского президента.

В январе 2010 г., напоминает РосБизнесКонсалтинг, в Венесуэле прекратил вещание телеканал Radio Caracas Television. Он отказался транслировать речь У.Чавеса, после чего органы власти отказались продлить этому СМИ лицензию.