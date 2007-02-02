На строительство Донецкого метро госбюджет выделяет 70 млн. грн.

Из государственного бюджета в 2007 году на строительство Донецкого метрополитена выделено более 70 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в Донецке вице-премьер-министр Украины, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины Владимир РЫБАК во время посещения объектов строящихся станций метро.

Он сказал, что в 2007 году "из центрального бюджета резко увеличено финансирование метро", в частности, донецкому метро в этом году выделено более 70 млн. гривен. “Благодаря этим средствам удастся реально приступить к строительству первой очереди метрополитена в Донецке протяженностью 9,5 км из Пролетарского района в центр”, - отметил министр.

Вице-премьер отметил, что "вялотекущий процесс" строительства донецкого метро должен быть оживлен.

"Также будет рассматриваться возможность финансирования метро органами местного самоуправления, региональной власти. Таким образом, объединим усилия… Экономика Украины позволяет с каждым годом наращивать финансирование", - указал В. РЫБАК.

В.РЫБАК сообщил журналистам, что прибыл в Донецк по указанию премьер-министр Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, который поручил ему "рассмотреть те проблемные вопросы, которые есть сегодня у метростроителей Украины".

По словам вице-премьера, во время посещения Донецка он с губернатором области Владимиром ЛОГВИНЕНКО и мэром Александром ЛУКЬЯНЧЕНКО рассмотрит "все проблемы, связанные со строительством метро".

При этом В. РЫБАК добавил, что намерен посетить все города Украины, в которых строится метро, где также обсудит проблемы метростроевцев.

* * * В 2006 году на строительство метро в Донецке было затрачено 23 млн. грн. Только на поддержание уже созданных объектов будущего донецкого метрополитена необходимо около 15 млн. грн. ежегодно.

Строительство метрополитена в Донецке началось в 1992-1993 гг., работы ведутся до сих пор.

После запуска первой линии будет строиться вторая линия метро, связывающая центр города с железнодорожным вокзалом. В проекте строительство еще одной - третьей линии метро.