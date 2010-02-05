Разведка США защитит Google от кибератак

Агентство национальной безопасности (National Security Agency) США поможет компании Google бороться с кибератаками. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на анонимные источники. Соответствующий договор должен быть подписан в ближайшем будущем, стороны обсуждают детали соглашения.

Сообщается, что после подписания договора стороны смогут обмениваться важной информацией, которая поможет предотвратить новые кибератаки. При этом АНБ не будет вмешиваться в политику конфиденциальности Google и нарушать законы, гарантирующие американцам конфиденциальность сетевых коммуникаций.

В частности, источники The Washington Post отмечают, что АНБ не будет отслеживать поисковые запросы пользователей Google или просматривать их электронную почту. Представители Google и АНБ информацию о возможном сотрудничестве пока не комментируют.

Журналисты связывают решение Google обратиться за помощью к Агентству национальной безопасности США с недавней кибератакой, координировавшейся из КНР. Отмечалось, что целью атаки были данные о почтовых ящиках китайских правозащитников.

Источники, близкие к переговорам Google и АНБ, отметили, что после подписания соглашения стороны не планируют заниматься выяснением того, кто же стоял за декабрьскими атаками на сайт. Вместо этого они сконцентрируются на том, чтобы усовершенствовать защиту сервисов Google от взлома.

АНБ - крупнейшее государственное агентство по сбору разведывательной информации. Является частью Министерства обороны США. Отвечает за сбор данных о зарубежных коммуникациях, их координатах, направлениях, выполняет высокоспециализированные задачи по анализу данных и криптоанализу. Также отвечает за защиту государственных коммуникационных каналов от действий других государств по всему миру.