Эксперт: через год 12 из 15 реакторов на АЭС отработают свой ресурс

Если не решить проблему продления срока эксплуатации ядерных реакторов на украинских АЭС в ближайшее время, к концу десятилетия Украину ждет энергетический кризис.

Как передает ИА "МОСТ-Харьков", об этом заявил генеральный директор Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт" Иван НЕХЛЮДОВ.

По его словам, в следующем году 12 ядерных реакторов завершают ресурс работы. «Если мы не отработаем и не докажем возможность продления срока их эксплуатации на 15-20 лет, у нас будет самый настоящий энергетический кризис к концу десятилетия», - сказал И.НЕХЛЮДОВ.

Он отметил, что о необходимости продления срока эксплуатации ядерных реакторов говорят уже много лет и даже выделяют «какое-то количество денег, из которых 25-30% идут на решение проблемы». Однако это недостаточные суммы. Особенность ядерных реакторов на украинских АЭС, по словам И.НЕХЛЮДОВА, связана с составом их корпусов.

"Нам нужно работать. Работать и исследовать. А чтобы исследовать - нужны деньги", - подытожил И.НЕХЛЮДОВ.

Справка УНИАН. В настоящее время в Украине эксплуатируется 15 энергоблоков на четырех атомных станциях суммарной установленной мощностью 13,8 Гвт.

Исполняющий обязанности вице-президента НАЭК «Энергоатом» по вопросам новых проектов Владимир БРОННИКОВ в феврале 2009 года заявлял, что НАЭК прогнозирует сверхпроектную эксплуатацию 1-го энергоблока Ривненской атомной электростанции до 2025 года. «Мы надеемся продлить ресурс блока, как минимум, на 15 лет», - сказал он.

В.БРОННИКОВ также выражал уверенность, что в 2009 году НАЭК "Энергоатом" наверстает невыполненные мероприятия по сверхпроектной эксплуатации 1-го и 2-го энергоблоков Ривненской АЭС, а также 1-го энергоблока Южно-Украинской АЭС, проектный срок эксплуатации которых истекает в 2010, 2011 и в 2012 году, соответственно. «В целом у нас ни на одном энергоблоке критических элементов не выявлено», - заявлял В.БРОННИКОВ.