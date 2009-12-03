Google запустила поисковый инструмент на украинском языке

Компания Google объявила о запуске нового поискового инструмента Google Search options на украинском языке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, Search options дают пользователям возможность настроить выдачу результатов поиска несколькими способами: просмотр страниц с определённым видом контента; просмотр похожих запросов; сортировка по дате.

Как отмечают в компании, новые поисковые опции могут быть полезны, когда запрос трудно сформулировать в виде ключевых слов. Также новые возможности пригодятся в тех случаях, когда ту или иную тему нужно изучить как можно шире, или информацию по данной теме необходимо отфильтровать.

Справка УНИАН. Компания Google, основанная в 1998 году, на сегодняшний день является лидирующей веб-корпорацией на основных мировых рынках. Штаб-квартира корпорации Google находится в Силиконовой долине (США), представительства компании расположены в Северной Америке, Европе и Азии.