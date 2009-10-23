Электронные книги хотят сделать массовыми за счет школьников

Украинские производители устройств для чтения электронных книг надеются, что распространению ридеров может посодействовать школа, пишет еженедельник «Комментарии:».

«Школьники смогут все учебники носить в одном устройстве. Большой ридер (а он должен быть таким, чтобы размеры страницы соответствовали размерам страниц настоящего учебника, ведь слишком мелкий шрифт не разрешен санитарно-гигиеническими нормами) весит не больше 400–500 граммов», - отмечает Алексей АВРАМЕНКО, руководитель портала электронных книг Bookland, который принадлежит одному из двух украинских производителей ридеров компании «Мист Паблишинг».

Учитывая беспокойный детский характер, «Мист Паблишинг» (в конце 2008 года выпустила на рынки Украины и России устройство Pocketbook) даже планирует к концу года выпустить устройства с гибкими пластиковыми экранами диагональю 9,7 дюйма. Сейчас Pocketbook оснащен стеклянным экраном, который может разбиться и травмировать ребенка.

Что же касается наполнения ридеров, то уже упоминавшийся портал Bookland имеет достаточно большой ассортимент оцифрованных учебников, произведений мировой и украинской классики. Электронные книги можно скачать не только бесплатно, но и за деньги, правда, относительно небольшие (в среднем, 10–12 грн.).

«Как только мы открылись (...), у нас ежедневно было приблизительно 200 посещений, сегодня этот показатель уже на уровне 7–8 тыс. При этом ежемесячно происходит 25% прирост не только посещений, но и продаж», - рассказал А.АВРАМЕНКО.

По его словам, выбор оцифрованных учебников и пособий охватывает даже малодоступные и малотиражные наименования при том, что их средняя цена немного больше 10 грн. А задания по литературе можно скачать бесплатно. Таким образом, экипировка школьника к новому учебному году всеми необходимыми электронными учебными материалами по сравнению с их бумажными аналогами потянет из родительского кошелька гораздо меньше средств.

Рынок ридеров, считает А.АВРАМЕНКО, будет развиваться параллельно со становлением рынка е-книг, от реализации которых в будущем ожидается больше выторга, чем от продажи устройств.

Как пишут «Комментарии:», серьезность бизнес-ставок на «школьную» модель развития подтверждает и то, что именно учебная литература будет находиться под drm-защитой, которой будут прошивать «учебные» ридеры, чтобы школьники не покупали по одному экземпляру книги, копируя ее потом на весь класс.

Впрочем, отмечает издание, массовое использование ридеров в ближайшие годы невозможно, поскольку выпуск этих устройств ограничен. Участники рынка заявляют об искусственном дефиците, ведь экраны для них производит одна компания-патентообладатель PVI на двух заводах, которые не справляются с такой большой нагрузкой. Еще одним тормозящим фактором для продвижения электронных «читалок» является их цена - 250–350 долларов. Хотя одна из тайских компаний пообещала до конца года выпустить устройство стоимостью 160 долларов.