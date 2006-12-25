Bombardier готовит трехколесный мотоцикл (фото)

Канадская компания Bombardier, известная своими снегоходами и квадроциклами, готовит совершенно новый трехколесный мотоцикл, сообщает Worldcarfans.com. Сейчас новинка проходит последние тесты, и уже в следующем году она поступит в продажу.

На трехколесном мотоцикле будет установлен двигатель V2 компании Rotax, которая принадлежит Bombardier. Это мотор объемом 1000 кубических сантиметров с углом развала цилиндров 60 градусов, мощность которого составляет 130 лошадиных сил. Такой же силовой агрегат устанавливается на итальянские спортивные мотоциклы Aprilia RSV-R и Aprilia Tuono.

Ожидается, что новый трехколесный мотоцикл получит автоматическую бесступенчатую трансмиссию, как на снегоходах. Впрочем, не исключено, что в вариаторе для нового трицикла будет несколько фиксированных передач, которые водитель сможет выбирать вручную.

Новинка будет оснащена системой стабилизации и АБС фирмы Bosch. Как и у мотоциклов, трицикл получит отдельное управление передними и задними тормозами. Премьера нового Bombardier запланирована на февраль 2007 года.

Автолента.ру