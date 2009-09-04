В США выпущен новый калькулятор

Его табло вмещает 16-значные числа, в том числе, и величину государственного долга США. Дисплеи большинства калькуляторов стандартного образца в стране могут в лучшем случае показывать только половину этой астрономической суммы. Как отмечает ИТАР-ТАСС, идея принадлежит застройщику земли в Колорадо Мэтту Майлсу. Он подозревает, что в правительстве США и большинство американцев никогда не видели реальную величину национальной задолженности.

Эхо Москвы