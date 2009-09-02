Первые собаки появились в Китае

Первые одомашненные волки, впоследствии давшие начало собакам, появились не позднее 16 тысяч лет назад к югу от реки Янцзы на территории современного Китая, уверены авторы нового масштабного генетического исследования, опубликованного в журнале Molecular Biology and Evolution.

Несмотря на то, что собака является едва ли не первым одомашненным животным, ученые до сих пор расходятся во мнении, где и когда первые дикие волки были превращены доисторическими людьми в домашних животных.

В последнее время на помощь археологам пришли генетические методы, которые позволили выявить изменчивость геномов собак, обитающих на разных континентах. На основании изменчивости можно судить, насколько плотной и разнообразной была популяция животных, впервые появившаяся на данной территории.

В своей новой публикации Петер Саволаинен (Peter Savolainen) из Королевского технологического института Швеции с коллегами показал, что его изначальные догадки были все же верными и первые собаки действительно появились в Китае. Более того, ученый смог уточнить регион одомашнивания волков и сказать, когда именно это событие произошло.

Для этого ученый проанализировал геномы более 1500 собак и 40 волков по всему миру, причем в исследовании участвовали как породистые животные, так и дворняжки. При этом команда ученого практически полностью расшифровала митохондриальные ДНК (мтДНК) восьми волков и 169 собак. В отличие от полного генома короткая молекула мтДНК передается из поколения в поколение в практически неизменном виде только по материнской линии, а потому позволяет судить о разнообразии женских особей в той или иной популяции на заре ее развития.

Команда ученых подтвердила, что собаки, обитающие к югу от реки Янцзы, имеют наиболее разнообразные ДНК, содержащие большое количество случайных мутаций, не встречающихся у европейских и африканских животных. Именно здесь произошло одомашнивание волков и случилось это не позднее 16 тысяч лет назад.

РИА "Новости"