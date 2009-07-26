Разработаны комплекты определения взрывчатки после взрыва

Две американских, одна венгерская и две индийских компании претендуют на право производить на коммерческой основе новые комплекты идентификации взрывчатых веществ. Как сообщает The Indian Express, они разработаны лабораторией по исследованиям материалов высокой энергии Организации оборонных исследований и разработок Индии (DRDO).

Издание уточняет, что с помощью новых комплектов разработки индийской государственной организации, подчиненной военному ведомству страны, полиция сможет быстро идентифицировать взрывчатое вещество, применявшееся на месте преступления.

Для этого будет достаточно взять пробы и провести тесты с помощью имеющихся в комплекте химических веществ. Изменения цвета позволят определить, какое именно взрывчатое вещество использовалось для изготовления устройства: гексаген, тротил, ниперит или другое.

По словам руководителя лаборатории DRDO, заинтересованность в производстве новых комплектов уже выразили многие компании, а три из них направили свои предложения в письменном виде.

Лента.ру