Volkswagen представил новинки (фото)

В рамках проходящего в Лос-Анджелесе автошоу состоялась премьера предсерийного прототипа нового компактного кроссовера Volkswagen, серийная версия которого получит название VW Tiguan. От массового автомобиля Concept Tiguan отличается более выразительной внешностью и эксклюзивной отделкой салона.

Первый кроссовер VW получился действительно компактным - его длина составляет 4,4 метра, ширина - 1,85 метра, а высота - 1,69 метра, что сравнимо, к примеру, с габаритами компактвэна VW Touran, сообщает Лента.ру. При этом автомобиль отличается длинным капотом, массивными колесными арками и выразительным дизайном передней части кузова, выполненным в стиле VW Eos и Passat.

От серийного автомобиля представленный в Лос-Анджелесе Concept Tiguan отличается лишь яркой окраской кузова, светодиодными элементами в передних фарах и противотуманных светильниках, а также 19-дюймовыми колесными дисками, "обутыми" в уникальные двухцветные покрышки Continental, и оригинальной отделкой интерьера. При этом общий дизайн интерьера и расположение всех его элементов уже в точности соответствует будущей новинке.

Кроме того, выставочный VW Concept Tiguan укомплектован дизельным мотором из новой линейки экологически чистых двигателей, разработанных Volkswagen в партнерстве с Mercedes-Benz и Audi. Особенностью этого агрегата является использование специального вещества Bluetec на основе мочевины, которое нейтрализует до 90 процентов вредных веществ, содержащихся в выхлопных газах автомобиля. Такими моторами, которые будут продвигаться под брендом Clean TDI, Volkswagen планирует комплектовать свои автомобили на рынке Северной Америки.

Отметим также, что премьера серийного VW Tiguan состоится в первом квартале 2007 года, а его производство и поставки начнутся к концу будущего года. Тогда же немецкий концерн планирует распространить всю техническую информацию об этом автомобиле и объявить розничные цены.

Кампания обновляет также и модельный ряд авто для города. Грядущее поколение «рабочей лошадки» Volkswagen Polo, как стало известно днем ранее, будет выпускаться в трех вариантах, сообщает Газета.ру. 3-дверное купе, 5-дверный кузов с увеличенной высотой и 5-местный минивэн. Так компания намерена выступить основным конкурентом для Opel Corsa, Renault Clio и Peugeot 207.

Производство новых версий начнется в 2008 или 2009 году. До сих пор выпускаются 3- и 5-дверные варианты Polo.