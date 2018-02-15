Viber может уступить свои позиции в Украине мессенджерам WhatsApp и Telegram - эксперт

На сегодня аудитория Viber в Украине насчитывает 20 млн пользователей, но ситуация может измениться.

На сегодня главной площадкой для обмена сообщениями среди украинцев стал Viber, однако в ближайшие годы он может уступить позиции мессенджерам WhatsApp и Telegram.

Читайте такжеAmnesty International составила рейтинг наиболее защищенных мессенджеров Такой прогноз сделал управляющий партнер коммуникационного агентства Plus One Максим Саваневский, мнение которого приводится в материале еженедельника «Новое время».

Отмечается, что на сегодня аудитория Viber в Украине насчитывает 20 млн пользователей, однако лидер украинского рынка может поменяться.

“Нас ждет общемировая тенденция: Viber будет падать, ведь это не глобальный игрок, а WhatsApp как мировой лидер будет только набирать популярность, — говорит он.

При этом, Telegram, по мнению эксперта, в итоге имеет все перспективы стать узкой площадкой для качественной аудитории. Уже сейчас он стал мессенджером для «айтишников, журналистов, представителей маркетинга и пиара».

Как отмечается в материале, на сегодня аудитория WhatsApp составляет более 1,5 млрд пользователей по всему миру, что делает его глобальным лидером. Telegram пока сложно назвать мировым лидером: его аудитория всего 180 млн пользователей, что в восемь раз меньше, чем у WhatsApp. Тем не менее, Telegram уже завоевал свою аудиторию благодаря отличному предохранению от взломов и возможности вести целевые информационные каналы.

Отмечается, что согласно исследованию компании Apptopia, рост Telegram в среднем на 20 % выше в странах, которые международная организация Transparency International признала склонными к коррупции. Так, в Иране, где есть есть серьезные проблемы со свободой слова и - ми правами человека, Telegram успел стать главным мессенджером: в конце 2017 года на него приходилось 40 % всего местного интернет-трафика.

В материале еженедельника «Новое время» также отмечается, что самая популярная в мире соцсеть Facebook стремительно теряет сторонников и молодую аудиторию во всем мире. Данная тенденция коснулась также и Украины, где наиболее продвинутые пользователи отказываются от своих Facebook-аккаунтов и уходят в иные соцсети, либо в мессенджеры.

Подробнее о самых популярных среди украинцев каналах сетевой коммуникации читайте в в новом выпуске журнала «Новое время» (№6, 15 февраля 2018).