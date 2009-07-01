На Луне впервые обнаружен уран

Следы присутствия самого тяжелого природного элемента - природного урана - впервые в истории обнаружены на Луне в результате анализа данных с японского лунного зонда "Кагуя", говорится в сообщении американского Института планетологии.

Группа американских и японских ученых, чья работа была представлена в Техасе на 40-й конференции по исследованиям Луны и планет, анализировали данные, полученные с помощью гамма-спектрометра "Кагуи".

Прежние попытки составить карту Луны в гамма-диапазоне во время миссий "Аполлонов" и зонда "Лунар Проспектор" позволили обнаружить лишь небольшую часть от общего числа химических элементов на лунной поверхности.

Новейший гамма-спектрометр на борту "Кагуи" помимо урана обнаружил на Луне признаки присутствия тория, калия, кислорода, магния, кремния, кальция, титана и железа.

"Вся эта работа... улучшит наши знания о составе Луны, ее происхождении и эволюции", - отметил один из авторов работы Роберт Риди (Robert Reedy) из Института планетологии. Он добавил, что это поможет ученым искать минеральные ресурсы для будущих лунных миссий.

Космический аппарат "Кагуя", названный в честь принцессы из древней легенды, которая сошла на Землю с неба из лунной столицы, вышел на окололунную орбиту в октябре 2007 году.

Зонд с помощью двух отделившихся от него малых зондов изучал гравитационные аномалии на Луне, составил ее точную топографическую карту, исследовал следы вулканической активности. Аппарат фотографировал приполярные кратеры, куда никогда не заглядывает солнце, и где может сохраниться лед.

Миссия зонда завершилась 11 июня, когда аппарат врезался в поверхность Луны, это запланированное столкновение произошло недалеко от южного полюса спутника. За вспышкой и облаками пыли от столкновения наблюдали несколько обсерваторий и множество астрономов-любителей. В дальнейшем ученые смогут исследовать, как будет "заживать" след от удара.

РИА "Новости"