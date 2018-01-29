Ученые нашли причину загадочного движения звезд в Млечном Пути

Шаровое скопление NGC 3201 вращается вокруг центра галактики в направлении, обратном движению всех остальных звезд, туманностей и других объектов.

Международная группа астрономов из Германии и Великобритании нашли объяснение странному движению звезд в NGC 3201 — шаровом скоплении в созвездии Паруса. Согласно их выводам, в скоплении находится черная дыра, массой в четыре Солнца.

По словам ученых, это первое наблюдение неактивной черной дыры, которая не поглощает материю, но воздействует на соседние объекты своим гравитационным полем. Об этом сообщает издание Science Alert.

Шаровое скопление NGC 3201 удалено от Земли на расстояние 16 300 световых лет. Его возраст составляет около 12 миллиардов лет, что указывает на то, что оно появилось в период формирования Млечного Пути. NGC 3201 вращается вокруг центра галактики в направлении, обратном движению всех остальных звезд, туманностей и других объектов, что может объясняться внегалактическим происхождением скопления, которое было затем притянуто гравитацией Млечного Пути.

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Необычное движение звезд было обнаружено с помощью Very Large Telescope — комплекса оптических телескопов, расположенного на горе Серро Параналь в Чили. Ученые заметили, что одна из звезд скопления совершает движения вокруг некой точки со скоростью несколько сотен километров час с периодом 167 дней. Это указывало на существование массивного невидимого объекта, который, по мнению астрономов, может быть только черной дырой.

Черные дыры становятся видимыми при падении на них вещества, которое нагревается и испускает излучение. Также с ними связывают кратковременные яркие вспышки гамма-лучей. Неактивные черные дыры можно найти только по необычным траекториям соседних с ними звезд с использованием астрономических инструментов высокого разрешения.