В США успешно завершили начальные испытания ядерного реактора для Марса

Ученые успешно завершили начальные испытания ядерного реактора, предназначенного для производства энергии, необходимой для поддержания жизни астронавтов, которые отправятся на Марс с долговременной миссией.

Реактор получил название Kilopower, сообщает zn.ua со ссылкой на Reuters.

Как отмечают исследователи, одной из основных задач подготовки долгосрочных космических миссий является создание источника энергии, достаточно мощного для того, чтобы обеспечивать колонистов энергией долгое время, и достаточно легкого для того, чтобы его можно было перевезти на другую планету.

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"На Марсе очень тяжелые условия для строительства энергетических систем, поскольку он получает меньше солнечной энергии, чем Земля и Луна, ночи на нем необычайно холодные, а песчаные бури могут длиться недели и месяцы, покрывая всю планету", - заявил заместитель директора NASA по космических технологиям Стив Юрчук.

"Компактные размеры Kilopower и его мощность позволят нам доставить несколько блоков на одном корабле и обеспечить генерацию десятков киловатт мощности", - добавил он.

Сама активная зона реактора с ураном-235 имеет размеры рулона бумажных полотенец, планируется, что полномасштабные испытания реактора начнутся в середине марта. Мощность одного реактора составляет 1-10 кВт, для полноценной работы обитаемой станции на поверхности Марса, по оценкам, необходимо запустить 4-5 таких установок.