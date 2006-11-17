Top 10 стрелкового оружия за сто лет (фото)

Телеканал Military Channel на основе опроса американских и британских военных и экспертов-оружейников составил рейтинг лучшего стрелкового оружия за последние сто лет, сообщает Лента.ру. Все модели стрелкового оружия получали оценку по пяти категориям - точность огня, боевая эффективность, оригинальность конструкции, удобность обслуживания и продолжительность службы.

Лидером рейтинга, получившим высшие баллы во всех категориях за исключением точности, стал легендарный советский автомат АК-47 (АКМ), конструкции Михаила Калашникова.

Произведенный в количестве 75 миллионов штук, автомат состоит на вооружении многих десятков армий и встречается практически во всех странах мира. Долголетие автомата, созданного в 1947 году, обеспечено высокой огневой мощью, небольшим весом, предельной простотой и надежностью конструкции.

Второе место в рейтинге заняла американская автоматическая винтовка M-16, созданная в 60-х годах и находящаяся на вооружении США и многих их союзников. На третьем месте находится британская винтовка Lee-Enfield SMLE 1916 года, ставшая основным оружием армий стран британского содружества в конце первой и во второй Мировой войне. На почетном четвертом месте оказалась американская самозарядная винтовка М-1, которую армия и морская пехота США использовали во время второй Мировой войны и в Корее.

Пятерку лучших образцов замкнула бельгийская винтовка FN-FAL 50-х годов прошлого века и ставшая прототипом большого числа образцов стрелкового оружия в разных странах мира.

Далее расположились следующие экземпляры: немецкий карабин Mauser 98k (основное стрелковое оружие Вермахта во второй Мировой, укороченный вариант винтовки 1898 года), современная австрийская винтовка Steyer AUG, американская винтовка Springfield образца 1903 года, немецкий автомат StG-44 производившийся в 1944-45 годах, и, наконец, американская винтовка M-14 конца 50-х годов прошлого века, применявшаяся во Вьетнаме и многих других "горячих точках".

Михаил Тимофеевич Калашников с АК, 2003 г.

Военнослужащий американской армии с М16

Английский пехотинец c Lee-Enfield SMLE во Франции, 1944 г.

Американские солдаты с М1 на Папуа-Новая Гвинея, 1942 г.

Военнослужащие Австралийского королевского полка с FN-FAL близ Сайгона, 1970

Немецкие пехотинцы с карабинами Маузер на территории СССР, 1941 г.

Австрийские военнослужащие со Steyer AUG

Американские морские пехотинцы с винтовками Springfield в битве на Марне, 1918 г.

Немецкий панцер-гренадер со SturmGewehr 44, Польша, январь 1945 г.

Американский морской пехотинец с М-14 во Вьетнаме, август 1965 г.

Фото Military Channel

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