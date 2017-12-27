Компания Boeing представила беспилотный воздушный танкер (видео)

10:55, 27 декабря 2017
Наука и IT
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В основе новинки лежит модифицированная версия беспилотной авиационной системы Boeing MQ-25.

Беспилотный танкер может складывать крылья во время транспортировки / скриншот

Компания Boeing представила беспилотный воздушный танкер. Он предназначен для дозаправки самолетов в воздухе. Беспилотник запускается с помощью катапульты, также он может взлетать с авианосцев.

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В основе новинки лежит модифицированная версия беспилотной авиационной системы Boeing MQ-25. Беспилотник может осуществлять дозаправку как военной, так и гражданской авиации. Крылья самолета способны складываться для удобства размещения на палубах авианосцев.

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Теги: #беспилотник#армия США#компания Boeing#беспилотный танкер